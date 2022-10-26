Müge Anlı çıldırdı: ''Bu kadar çeneyi kocan milletin koynunda gezerken çalsaydın!''

Müge Anlı'da işlenen Mustafa İnce olayı büyüdükçe büyüdü. Dolandırıcı olduğu iddia edilen Mustafa İnce'nin eşi Melek İnce, Müge Anlı'yı çıldırttı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Çiftlik Bank'ı aratmayan bir dolandırılma vakası işleniyor. Mustafa İnce isimli adam, Tuba isimli kadını evlilik vaadiyle kandırdı. Müge Anlı'ya başvuran kadının ardından Mustafa İnce'nin onlarca dolandırıcılık vakasına karıştığı iddia edildi. Canlı yayına Mustafa İnce'nin eşi Melek İnce katıldı. Melek İnce'nin sürekli bağırması Müge Anlı'yı çıldırttı.

Müge Anlı resmen çıldırdı

Sözü kesilen Müge Anlı, dolandırıcı olduğu iddia edilen Mustafa İnce'nin eşi Melek İnce'nin bağırmaları karşısında çıldırdı. Müge Anlı "Bu kadar çeneyi kocan milletin koynunda gezerken çalsaydın" diyerek kızdı. Melek İnce ise "Yaptım Müge Hanım ona da çene çaldım" diyerek kendini savundu.

Mustafa İnce canlı yayına bağlandı

Mustafa İnce'nin çeşitli vaatlerle Gaziantep'te pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Herkes tek tek yayına çıkarken, Mustafa İnce de telefonla canlı yayına bağlandı. Kimisine olan borçlarını kabul ederken, kimisini de kabul etmedi.