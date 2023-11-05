Mustafa Sarıgül: ''Günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım''
CHP milletvekili Mustafa Sarıgül, "Yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanlık seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Sarıgül, "Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım… #kemalkilicdaroglu" ifadelerini kullandı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda dün yapılan seçimde 812 oy alan Özgür Özel, yeni genel başkan olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kalmıştı.
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