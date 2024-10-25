Nadir görülen hava olayı Türkiye'de bir kez daha görüldü
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Gökyüzünün en nadir görülen doğa olaylarından biri olan mercek bulutu Elazığ’da görsel şölen sundu.
Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Yeşilköy’de görüntülendi.
Bazı kesimlerde ufo bulutları olarak da isimlendirilen mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor.
Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Elazığ’da görsel şölen sundu.
İHA
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