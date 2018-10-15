Nazım Hikmet'in oğlu hayatını kaybetti

Hürriyet'ten İhsan Yılmaz'ın haberine göre, Paris’te yaşayan Mehmet Nâzım’ın ölümünü ressam dostu Utku Varlık sosyal medyadan yayınladığı, “Mehmet Nâzım’ı yitirdik; Yakın ve uzak bellek, bana tarifsiz bir hüzünü anımsatıyor. Uzaklaşıyoruz yavaş yavaş” mesajıyla duyurdu. Nâzım Hikmet, 1950 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Münevver Andaç’la birlikte oldu. Bu ilişkinden 1951 yılında Mehmet dünyaya geldi. Ancak Hikmet ile Andaç resmi olarak evli değildi ve Nâzım Hikmet oğlu üç aylıkken Türkiye’den ayrıldı. Mehmet Nâzım babası Nâzım Hikmet’le küstü. Bugüne kadar babası hakkında da hiç bir açıklama yapmadı.