Oğuzhan Uğur bombayı patlattı; yeni konuğu o olacak!

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla milyonlarla buluşan Oğuzhan Uğur, Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon'un bir sonraki konuğunun kim olacağını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

Ünlü sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programı büyük bir merakla takip edilirken; Uğur'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Haydi bakalıııım" notunu düştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, Kılıçdaroğlu ile çekindiği bir fotoğrafı paylaştı. Uğur paylaşımına, ''Haydi bakalım'' notunu düştü. Haydi bakalıııım =) #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/kHPsVA43fh — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) January 22, 2023