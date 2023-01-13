Oğuzhan Uğur'u isyan ettirdiler: ''Slogan atasım var şu an!''

YouTube'da Mevzular Açık Mikrofon programını hazırlayıp sunan Oğuzhan Uğur, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile yapacağı program için tutuklan salonun son anda verilmemesine tepki gösterdi.

Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı Babala TV’de düzenlediği “Mevzular Açık Mikrofon” programına CHP’li Abdüllatif Şener’in konuk olacağını ancak çekimin yapılacağı salonun son anda AVM yönetimince iptal edildiğini açıkladı.

''BENİ ZORLA SOLCU YAPACAKLAR''

Uğur, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, ''Abdullatif Şener AK Parti kurucularındandı. Şimdi CHP Milletvekili. 16sında konuğumuz oluyor. Bu bir başvuru tiviti değil. Çünkü salon, AVM yönetimi tarafından son dakika iptal edildi. Başvurular salon bulunca. Bu program beni zorla solcu yapacak ha. Resmen slogan atasım var şu an'' ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ ŞENER’DEN AÇIKLAMA

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de yaptığı paylaşımda “Babala TV’de 16 Ocak Pazartesi günü programımız var. Adımı duyan AVM sahibi korkudan salon anlaşmasını iptal etmiş. Gençler gelecek korkakların değil, geleceğe umut ve cesaretle yürüyenlerindir! Ve biz aynı gün bir başka salonda birlikte olacağız!” ifadelerine yer verdi.