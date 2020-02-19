Olay iddia: ''Toplu konut ihalesi Saray'ın müteahhidine gitti''

TOKİ’nin Malatya’da 678 konutun yapımı için açtığı ihaleyi Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımını üstlenen REC Uluslararası İnşaat kazandı. Pazarlık usulüyle gerçekleşen ihale bedeli 216 milyon 478 lira olarak belirlendi.

Öte yandan TOKİ’nin Elazığ’da düzenlediği bir başka ihalede ise 781 konut inşaatı ihalesi 186,4 milyon liraya verildi.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Malatya ve Elazığ’da gerçekleşen iki ihaledeki konut sayıları arasında 100 fark olmasına rağmen tekliflerin birbirine çok yakın olmasına dikkat çekti.

Çiğdem Toker’in “Gezi, ‘siyaset’ kamu kaynakları” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ülkenin her köşesinden yoksulluk intiharı haberlerinin geldiği bir dönemde, iktidar kamu kaynaklarını yüksek bedelli kapalı ihalelerle kendisine yakın sermaye gruplarına aktarma politikasından vazgeçmiyor.

Faturası her geçen gün ağırlaşan bu politikanın son örnekleri iki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ihalesinde sergilendi. TOKİ, önceki gün (17 Şubat'ta) Malatya- Battalgazi'de 678 adet konutun yapım işini pazarlık usulüyle ihale etti. Yedi şirketin davet edildiği bu ihalede, yaklaşık maliyetin 216 milyon 478 bin TL olarak belirlendiğini öğrendik.

İhalede en düşük teklifi 187 milyon TL ile REC Uluslararası İnşaat şirketinin verdiği ve TOKİ'nin sözleşmeyi bu şirket ile imzalayacağı belirtiliyor.

Rönesans Grubu bünyesindeki REC Uluslararası İnşaat'ın, Beştepe Külliyesi, ihale açılmadan başlanan Cumhurbaşkanlığı Okluk Yazlık Yerleşkesi, inşaatı süren Yargıtay ve geçenlerde dini törenle açılan MİT'in Kale isimli yeni yerleşkesinin müteahhidi olduğunu anımsatalım."

İHALELERE DÜŞEN GÖLGE

"TOKİ ikinci büyük ihaleyi aynı gün Elazığ Merkez ilçede yaptıracağı konutlar için düzenledi. Tabii yine pazarlık usulü yapılan bu ihalede 781 adet konut inşaatı ve altyapı/çevre düzenlemesi işi için 207 milyon TL yaklaşık maliyet belirlendi. Altı firmaya davet gönderilen ihalede en uygun teklifi 186.4 milyon TL ile Egemen İnşaat-Dost İnşaat ortaklığı verdi.

Burada dikkat çeken bir ayrıntı: Malatya'da 678 konut için Rönesans'ın 187 milyon verdiği ihale de pazarlık usulüyle, Elazığ'da 781 konut için 186.4 milyon TL verdiği ihale de. Yani birindeki konut sayısı ötekinden 100'ün üzerinde fazlayken teklifler neredeyse birbirinin aynısı.

Eminim siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Kamu hiçbir şekilde zarara uğratılmıyordur…"



