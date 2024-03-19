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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum” açıklamasını eleştirdi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Gençler her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılmalıdır. CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ise katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' dersinler; ben o darbeye teslim olurum” şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunmuştur.

CHP Genel Başkanı Sn Özel’in gençlerimizi ‘darbe’ gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle ile yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır…

Sn Özel’in bu beyanatı, CHP’nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sn Özel’in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir.

Etiketler özgür özel tepki Ömer Çelik
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