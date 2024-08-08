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Operasyonda kalbine yenik düşen astsubay şehit oldu

Operasyonda kalbine yenik düşen astsubay şehit oldu
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Şırnak'a 1 ay önce tayin olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24), operasyon sırasında kalp krizi geçirip şehit oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinden 1 ay önce Şırnak'a tayin olan astsubay Muhammet Kalaz, yürütülen operasyon sırasında rahatsızlanıp, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kalaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Kalaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek. 

'BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta görevli katıldığı operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (24) için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şırnak ilinde üs bölgesinde görev yapan J. Asb. Kd. Çvş. Muhammet KALAZ arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.

DHA

Etiketler Şırnak  kalp krizi operasyon şehit
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