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  3. 11 Aralık 2018 22:01

Operasyonun adı Darbeturks ! Yakalandı...

Samsun'da düzenlenen operasyonda "darbeturks.com" internet sitesiyle dolandırıcılık yapan siber şube yakalandı.

Operasyonun adı Darbeturks ! Yakalandı...
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Samsun'da düzenlenen ve "darbeturks" adı verilen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "darbeturks.com" internet sitesinde çeşitli banka ve kurumların sahte web sayfasını hazırlayanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Banka ve çeşitli kurumların sahte sitelerine giren vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını belirleyen ekipler, siteyi yöneten şüphelilerin yakalanması için "darbeturks" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, F.Ü'yü (20) Zeytinlik Mahallesi'nde, R.K'yi (20) ise Kale Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.

 
Emniyete götürülen zanlıların dijital materyallerine de el konuldu. 

AA

operasyon , darbeturks , samsun
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