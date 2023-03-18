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ORC'nin 42 ildeki seçim anketinde olay olacak sonuçlar

ORC'nin 42 ildeki seçim anketinde olay olacak sonuçlar
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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, anket firmaları da son seçim anketlerini açıklamaya devam ediyor. ORC Araştırma 42 ilde yapılan seçim anketi sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin, ittifakların ve cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranları...

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayımını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.

Son olarak ORC Araştırma, 11-15 Mart 2023 tarihleri arasında 42 ilde 4540 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirilen ‘Seçmen Eğilimleri Araştırması’ anket sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Partilerin oy oranları

Anket sonucuna göre, CHP yüzde 28.3 oy oranıyla birinci parti olurken, AK Parti Son seçim anletinde ilginç sonuç çıktı

AK Parti yüzde 28.1 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlara göre İYİ Parti yüzde 11.7, HDP yüzde 9.3, MHP yüzde 6.3, Gelecek Partisi yüzde 2.5, Memleket Partisi yüzde 2.3, DEVA Partisi yüzde 2, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.6, Zafer Partisi yüzde 1.5, TİP yüzde 1.5, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.3 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 1.2 oranında oy alıyor.

orc araştırma seçim anketi sonuçları

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük fark

Ankette katılımcılara ‘Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz’ sorusu da yöneltildi. Sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.1, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 42.3, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce yüzde 3.1 ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 1.5 oranında oy alıyor.

orc araştırma seçim anketi sonuçları

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