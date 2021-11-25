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Osmangazi Köprüsü'nde esrarengiz olay: Lüks cip kapısı açık halde bulundu

Osmangazi Köprüsü'nde esrarengiz olay: Lüks cip kapısı açık halde bulundu

Bursalı iş adamına ait araç, Osmangazi Köprüsü üzerinde kapıları açık halde bulundu.

Sabah saatlerinde Osmangazi köprüsü üzerinde park halinde duran cipi fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, köprü güvenlik elemanları ile birlikte olay yerine geldiğinde kapıları açık halde bırakılan Bursa plakalı cipin yolcu koltuğuna bırakılmış, Erhan Ersoy adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyet ile bir adet cep telefonu ve kağıt 5 lira buldu. Ersoy'un intihar etmiş olma ihtimali üzerine polis ekipleri sahil güvenlik ve deniz polisi ile birlikte denizde arama başlattı.

EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ İŞADAMININ ÇOK SAYIDA AVM'DE FIRINLARI BULUNUYOR

Bursalı işadamı 42 yaşındaki Erhan Ersoy'un evli ve çocuk sahibi olduğu, Bursa'da ve İstanbul'da çok sayıda AVM'de fırınları bulunduğu öğrenildi. Polis Erhan Ersoy'un ailesine ulaşıp yakınlarına olayla ilgili bilgi verdi. Ersoy'un haberini alan ailesinin olay yerine gittiği belirtildi.

Etiketler cip kapı açıkköprü
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