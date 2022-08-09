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ÖSYM duyurdu: KPSS'ye gireceklerle ilgili yeni gelişme

ÖSYM duyurdu: KPSS'ye gireceklerle ilgili yeni gelişme

ÖSYM Başkanlığı sosyal medya hesabından KPSS ile ilgili yeni bir bilgilendirme yayınladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.

Sınava başvuran adaylardan isteyenler, 11 ve 12 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 23.59'da sona erecek. (AA)

Etiketler ösym sınav
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