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  3. 18 Aralık 2020 16:49

ÖSYM’den kesinti duyurusu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bilişim altyapısında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışması nedeniyle internet üzerinden verilen hizmetlerde kesinti olabileceğini duyurdu.

ÖSYM’den kesinti duyurusu
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan 'ÖSYM Bilişim Altyapısında Bakım Çalışması' başlıklı duyuruda "18 Aralık 2020 Cuma günü 20.30 ile 19 Aralık 2020 Cumartesi günü 02.00 saatleri arasında bilişim altyapımızda gerçekleştirilecek olan planlı bakım çalışması nedeniyle Başkanlığımızın internet üzerinden verdiği hizmetlerde kesintiler öngörülmektedir" denildi. 

DHA

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