ÖTV zammına ''kirli bir operasyon'' diyen AK Partili Külünk yeni vergi istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ve akaryakıttaki ÖTV tutarını arttıran kararın ardından ''kirli bir operasyon'' diyen AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Metin Külünk yeni ek vergi istedi...

Türkiye yeni haftaya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıttaki ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarını Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkmasıyla başladı. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. Arttırılan ÖTV tutarlarıyla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 33 TL'yi aştı. Ancak zam yağmuru bitmedi. Dün de akaryakıt fiyatlarına kur farkı zammı geldi. Sessiz sedasız kuruş kuruş gelen zam benzinin fiyatını pek çok ilimizde 35 TL'ye yükseltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV artış kararı için sosyal medyadan tepkiler yükselirken en dikkat çeken tepkiyi AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Metin Külünk vermiş ve "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor." demişti.

Yeni bir açıklama yapan AK Partili Külünk Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin sebebini deprem, pandemi savaş gibi nedenlere bağlayarak bu maliyetlerin karşılanması gerektiğini ve devletin ayakta tutulması gerektiğini belirterek yeni bir ek vergi istedi.

Yaptığı paylaşımda vergi zamlarının sadece dar ve orta sabit gelir düzeyinde vatandaşların üzerine yüklenilmemesi gerektiğini açıklayan Külünk, Türkiye’nin en zengin 50 bin, 100 bin insanını göreve davet ettiğini belirtti.

Metin Külünk’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz.

Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin.

Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin. ????????????????????????



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Evet dünya ekosistemi türbülansı içerisinde Türkiye doğal olarak bu türbülanstan etkileniyor.

Pandemi,

savaş, deprem gibi çok büyük olaylar büyük maliyetler ortaya çıkarmıştır.

Elbette bu maliyet karşılanmak durumundadır.

Ve devletimizi ayakta tutmak zorundayız.

Ancak bu ayakta tutma sorumluluğu sadece dar ve orta sabit gelirlilerin üzerine yüklenemez.

Emekçiler,

sabit ücretliler, esnaf; yani toplumun yaklaşık%70'i dolaylı vergileri ile bütçenin oluşumunda en büyük pay sahibi iken bu ülkenin servet sahipleri sermaye sahipleri her şartta kazanmaya odaklanmış sermaye gücünün hiçbir şey olmamış gibi gelişmeleri kenardan izlemesi kabul edilemez.

Bunun ötesinde bu yükü sadece aziz milletimizin her şartta bu ülke için mücadele etme noktasına tereddütsüz yükleneceği beklentisi ile; esnaf, işçi, çiftçi, dar gelirli, ücretli, emekli ve köylüye bu işi bırakarak "biz nasıl olsa her şartta kazanmak durumundayız" diyen büyük sermaye sahiplerine sesleniyoruz: bu taşın altına elinizi koymak zorundasınız. Değilse bu ateşin herkesi yakacağından hiç şüpheniz olmasın.

Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin.

Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin.

Taşın altına gövdesini koyan milletimizin yanında durun”