Özel hastanelerde koronavirüs testi vurgunu devam ediyor

Özel hastanelerin koronavirüs testi için fahiş fiyatlar istemesi üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, test ücretinin 250 lira olarak belirlendiğini bildirmişti. Sağlık Bakanlığı, belirlenen fiyatın üstünde para alan hastanelere ceza uygulanacağını açıklayınca hastaneler yeni fiyat oyununa gitti. Artık test 250 lira ama o testi yaptırmak için muayene olmak şart koşuldu. Muayene ücreti de 800 lira...

Hürriyet muhabiri İdris Emen, belirlenen fiyatların üzerinde ücret alan hastanelere yaptırım uygulanacağını açıklayınca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık sigortasının olduğunu belirterek özel hastaneleri aradı. PCR testi için ne kadar ücret talep ettiklerini sordu. İşte aldığı cevaplar ve hastanelerin yeni fiyat oyunu...

İlk hastane teste 250 lira ücreti istedi

Hastanelerin çağrı merkezlerini aradığımızda ilk önce PCR testini hangi amaçla yapmak istediğimizi belirttik. Koronavirüs semptomlarına sahip olup olmadığımız veya testi pozitif çıkan bir kişiyle temas edip etmediğimiz ile ilgili sorulan soruları cevapladık. İlk aradığımız hastane, tarama amaçlı PCR testi için 250 Türk Lirası talep etti.

Belirtiniz varsa muayene şart o da 800 lira

Ancak koronavirüs semptomu gösterdiğimiz takdirde, test öncesi muayene olmamız gerektiğini belirterek muayene olmamız durumunda test ücretinin yanı sıra muayene ücretini de ödememiz gerektiği söylendi. Muayene ücretinin ne kadar olduğunu sorduğumuzda ücretlerin uzmanlık branşlarına göre değişiklik gösterdiğini, ortalama 800 lira civarında olduğunu öğrendik.

Test 250 lira ama önce muayene şart! 400 lira...

İkinci aradığımız hastane ise PCR testini 250 liraya yaptıklarını ancak önce zorunlu muayene gerektiğini belirtti. Bu hastane ise muayene ücretlerinin 400 lira olduğunu söyledi. Diğer aradığımız iki hastane ise sadece bakanlığın belirlediği 250 TL test ücretini istedi.

İsteğe bağlı test 400 lira muayene de olursan indirim var

Beşinci sırada aradığımız hastane, isteğe bağlı PCR testini 400 liraya yaptıklarını, muayene olan hastalara indirim yapıp 250 lira ücret aldıklarını söyledi. Buna göre bir kişi sadece tarama amaçlı PCR testi isterse 400 lira ödeme yapmak zorunda. Ancak muayene artı test olursa 550 TL ödüyor.