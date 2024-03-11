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Özgür Özel'den Berkin Elvan paylaşımı

Özgür Özel'den Berkin Elvan paylaşımı
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Özgür Özel, "Gezi'de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren Berkin Elvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum. Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülüyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde X hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Özel'in yayınladığı mesaj şöyle:

"Gezi'de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren Berkin Elvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum. Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz."

Etiketler berkin elvan özgür özel paylaşım
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