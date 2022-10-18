Paycell, yeni markası ''Paycell Europe'' ile Avrupa’da

Turkcell’in dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri ve büyüme planı kapsamında Stuttgart’ta ofisini açtı. Avrupa’da yaşayan kullanıcılarına kolay, akıllı ve avantajlı finansal çözümler sunacak olan Paycell, Avrupa’nın önde gelen finansal çözüm sağlayıcısı Solaris ile de iş birliğine gidiyor.

Türkiye’nin yeni nesil dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, kapsayıcı finansal hizmet sağlayıcı kurum olma hedefi doğrultusunda yurt dışında da önemli yatırım ve iş birliklerine imza atıyor. Almanya’nın Stuttgart şehrinde ofis açılışını gerçekleştiren Paycell, Avrupa’daki kullanıcılarına buradan hizmet sunacak. Paycell, yatırım ve iş birliklerini büyüterek kullanıcılarına uçtan uca finansal hizmetleri kolay, akıllı ve hızlı bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor. Stuttgart’taki ofis açılışında önemli bir güç birliğine giden Paycell, Avrupa’nın önde gelen finansal çözüm sağlayıcısı Solaris ile anlaşma imzaladı. İş birliği kapsamında iki kurum, sundukları dijital finans çözümlerinin kapsamını ve portföyünü artırmak için çalışacak.

Yenilikçi, kolay ve avantajlı dijital finansal hizmetler sunuyor

Türkiye’deki deneyimi ve güçlü teknoloji altyapısıyla ülke sınırlarını aşarak Avrupa’ya açılan Paycell, kullanıcılarına formalitesiz ve sınırsız dijital servisler sunuyor. Kolay, akıllı ve avantajlı dijital finans çözümleri sağlayan Paycell, Avrupa’nın inovasyon merkezlerinden Stuttgart’ta faaliyetlerini yürütecek.

Paycell’in Avrupa yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, şunları söyledi:

“Sınırların her geçen gün ortadan kalktığı finans ekosisteminde Paycell ile hem kullanıcı beklentilerini en doğru şekilde karşılamak hem de techfin sektöründeki konumumuzu büyütmek için faaliyet alanlarımızı genişletiyoruz. Avrupa pazarına Stuttgart’ta açtığımız ofiste, Paycell Europe şirketimiz ile güçlü bir giriş yapıyoruz. Türkiye’nin mühendisleri tarafından geliştirilen dijital ödeme platformu Paycell’in Avrupa’da uzun soluklu yer edinmesi için yatırımlarımızda bu bölgeye odaklanarak Ar-Ge çalışmalarımızı da Avrupa sınırlarına taşımış olacağız. Bu kapsamda da ofisimizi Avrupa’nın önemli dijital inovasyon merkezlerinden biri olan de:hub’ta açtık. Yenilikçi ve kapsayıcı ürün ve servislerimizle sadece Almanya’ya değil, tüm Avrupalı kullanıcılara entegre olabilecek dijital altyapıya sahibiz. Paycell’in bu atılımını hem ülkemiz hem de bölgesel pazar için önemli görüyoruz.”

Paycell’in Solaris ile yaptığı iş birliğine de değinen Osman Yılmaz, “Almanya pazarına girerken neo-bankacılık alanında en uygun çözüm ortağını aradık ve Avrupa’da sektörünün lideri Solaris’le ilerlemeye karar verdik. Solaris, sektörünün en iyi finansal çözüm sağlayıcı kurumlarından biri olmanın yanı sıra dünya devi şirketlere verdiği farklı hizmetler sayesinde elde ettiği bilgi birikimini de Paycell ile paylaşacak. İş birliğimiz her iki kuruma da hayırlı olsun” diye konuştu.

Uluslararası para transferi ve finansal hizmetler

Avrupa’da Paycell Europe’un ilk ürünleri, uluslararası para transferi hizmetiyle para gönderimi ve alımı olacak. İleri teknolojik altyapısı ve yenilikçi ürünleriyle kullanıcılarına sınırları aşan üstün bir dijital finans deneyimi sunan Paycell, daha sonra dijital cüzdan, yatırım, kart ve kredi gibi pek çok yenilikçi finans çözümleri sunacak. Ayrıca blockchain tabanlı yenilikçi dijital varlık hizmetleriyle de Avrupalıların kolay ve avantajlı finansal çözüm ortağı olacak.

Paycell, Avrupa’nın inovasyon merkezine iddialı giriş yapıyor

Paycell’in Avrupa ofisinin de bulunduğu Almanya’nın önde gelen dijital inovasyon merkezlerinden ‘de:hub’ (Digital Hub Initiative); akıllı ürünler, mobilite ve endüstri 4.0’ı çevreleyen yenilikçi çözümler sunan şirketlerin yer aldığı dijital ekosistemden oluşuyor. Stuttgart ‘de:hub’ta uluslararası, ulusal ve bölgesel 40’ın üzerinde şirket ve start-up faaliyet gösteriyor. Paycell, geliştirdiği yenilikçi teknolojik çözümlerle Avrupa’nın inovasyon merkezine iddialı bir giriş yapıyor.