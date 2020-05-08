Pazartesi açılacak AVM'ler için korkutan uyarı: 2. dalganın sebebi olacak!

Alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs günü açılması kararına tepkiler arttı. Virüsün en çok yayıldığı kapalı mekanlar olarak bilinen AVM'lerin açılmasının, ikinci dalgaya neden olabileceği belirtiliyor.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Füsun Eyüboğlu “Bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM'lerin açılması değildir. İki aydır emek verildi ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz. Öncelik AVM'lerin açılması değildir” uyarısında bulundu.

Ticaret-Eğitim-Kooperatif-Büro İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) ise “AVM'lerin açılması, normalleşme adımı olamaz. AVM'ler için alınacak hiçbir önlem yeterli değildir ve salgın kontrol altına alınmadan AVM'ler açılmamalıdır'' açıklaması yaptı.

AVM'lerin açılmasına siyasilerden de tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Torunlarımıza, AK Parti döneminde salgın vardı, AVM'ler camilerden önce açıldı diye mi anlatacağız'' sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise “Millet ölmüş ağlayanı yok. Dolar fırladı, lira tuş oldu İktidarın derdi ise AVM'leri açmak. Millet can derdinde, kim AVM'ye gidip elbise ayakkabı alacak?'' dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman da “Alınan tedbirlerle pazarlar, AVM'ler, marketler açılabiliyorsa, camiler de açılmalı'' derken, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da “AVM açılışı konusunda da yanlış karar aldınız. Gardı düşmüş boksör gibi darmadağınıksınız'' açıklaması yaptı.