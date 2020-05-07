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  3. 07 Mayıs 2020 23:30

Pazartesi günü kepenk açacak AVM'ler için kritik uyarı

11 Mayıs'ta açılacak olan AVM’lerin havalandırılması ve alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı İbrahim M. Tataroğlu, "AVM tipi binalarda en önemli önlem havalandırma miktarlarının artırılmasıdır" dedi

Pazartesi günü kepenk açacak AVM'ler için kritik uyarı
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Yeniden açılacak olan AVM’lerin havalandırılması ve alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı İbrahim M. Tataroğlu, binalarda virüs yüklü ve havada asılı kalabilen parçacıklarının hava akımlarıyla taşınabildiğini söyledi.

Tataroğlu, "AVM tipi binalarda en önemli önlem havalandırma miktarlarının artırılmasıdır" diye konuştu.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı İbrahim M. Tataroğlu, 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezlerinin (AVM) açılacak olması ve hayatın normalleşmesi ile ofis binalarının tekrar kullanılmasıyla ilgili “insanların toplu olarak bir arada bulunduğu bu tip binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatlarında da COVID-19'a karşı yeni önlemler almamızı zaruri hale getirdiğini” söyledi.

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