  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54'e yükseldi

Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54'e yükseldi

Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 teröristten 9'unun Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 2'sinin de Pençe-Şimşek Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu." bilgisi verildi.

Etiketler pençe kilit operasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamın bilgisayarında çıkanlar mide bulandırdı!
Yakamoz S-245'te Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi olay oldu
Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivlerinde...
23 Nisan'da ''Cumhurbaşkansız'' Anıtkabir ziyareti
Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Hadise hamile mi ?
Büyükada'ya akın! Metrelerce kuyruk oluştu
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu
Türkiye'de 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı
Altın ve baraja takılan dolar kuru için dikkat çeken tahmin