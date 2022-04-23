Pençe-Kilit'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 teröristten 9'unun Pençe-Kilit Operasyonu'nda, 2'sinin de Pençe-Şimşek Operasyonu'nda etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri saklandıkları sığınak ve mağaralara gömmeye devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9, Pençe-Şimşek Operasyonu'nda da 2 olmak üzere bölgede 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 54 oldu." bilgisi verildi.
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