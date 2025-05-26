Piyasalar alev aldı; Dolar, Euro ve altın vites yükselti...

Piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı. Bir taraftan başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri, diğer yanda altın ve gümüş... İşte haftanın ilk işlem gününde Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum'da son durum...

Geçen hafta haftanın son işlem gününde başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki seyri devam ederken, 2025 yılında rekor kırmaya doyamayan ancak Mayıs ayında düşüş eğilimine giren altın fiyatları ve Bitcoin bir anda yükselişe geçmişti.

Piyasalar yeni haftaya da yeni zirvelerle başladı. Dolar kuru 39 TL'nin üzerine yükselip bu seviyede tutunurken, Euro da 45 TL'ye koşuyor.

Mayıs ayıyla birlikte düşüşe geçen altın fiyatları ise yeniden ibresini yukarı çevirdi. Mayıs ayının ilk yarısında son 6 ayın en kötü performansını gösteren altın fiyatları kayıplarını telafi etti.

Döviz, altın ve kripto paralarda son rakamlar

İşte 26 Mayıs Pazartesi günü 08:30 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 39,02 TL

Euro: 44,54 TL



Ons altın: 3.347 Dolar

Gram altın: 4.200 TL

Çeyrek altın: 6.878 TL

Cumhuriyet altını: 28.326 TL

Gümüş: 42,07 TL

Bitcoin: 109.609 Dolar

Ethereum: 2.570 Dolar