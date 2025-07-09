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Polat çiftinin kara para davasında dikkat çeken ''mal varlığı'' kararı

Polat çiftinin kara para davasında dikkat çeken ''mal varlığı'' kararı
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Kara para aklama iddiasıyla yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat'ın davasında, mahkeme arar kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, S.P., A.P. ve A.G.'nin tahliyesine karar vermişti. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Engin Polat, S.P., A.G., C.P. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma Gizli tanığın SEGBİS'le dinlenmesi ile başladı.

'BERABER İŞ YAPTIKLARINA BİZZAT ŞAHİTİM'

SEGBİS ile sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık, "Yasa dışı bahis sektöründe bulundum. İlk soruşturma savcımıza da belirttiğim gibi D.B. ile tanıdıklarımız vardı. Engin Polat'ı ve D.B.'yi Kıbrıs'ta gördüm. Beraber iş yaptıklarına bizzat şahidim. Bahis sitesi D.B.'e aittir. Veysel Şahin tutuklanınca sitenin başına D.B. geçti. 2018 senesinden sonra Engin Polat ve D.B. bahis sitesini işletmeye başladı. 2018 yılının haziran ayında D.B. beni Ukrayna'da misafir etti. Ukrayna'ya D.B.'in yanına gittiğimde Engin ile yazışmalarına şahit oldum. Soruşturma savcımıza da Engin Polat'ı incelemesi için söylemiştim. D.B. bu işlerin sahibi. 2018 yılından sonra Engin Polat, D.B.'le dış finans işlerini beraber yaptı. Dış finans daha kapsamlıdır. Bahis sitesine entegre edilir, o hesaplar aracılığla hesaplara para yatırılır. Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim. Dosyada ismi geçen sanıkları tanımıyorum görmüşlüğüm yoktur. Sadece Engin Polat'ı biliyorum. Engin Polat iş birliğinde çalıştı. 2018'den sonra tüm yükselişler başladı. 2018 yılının Haziran ayının sonlarında Ukrayna'da D.B. ile görüştüm. Engin Polat yoktu. Engin Polat'la 2017 Nisan ayında Kıbrıs'ta Veysel Şahin'in ofisinin üst katında görüştük. Sonra yüz yüze görüşmemiz olmadı. Ben mahkeme huzurunda ilk kez dinleniyorum. Bu bildiklerimi ilk kez anlatıyorum. Elimde bulunan yazışmaları da sunabilirim. Evrakları bugüne kadar bekletmemin nedeni mahkeme huzurunda dinlendiğimde söylememdi. Herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmıyorum" dedi.

'GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI KABUL ETMİYORUZ'

Engin Polat gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, iftiradır hepsi" dedi. S.P. da gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum" cevabını verdi.

Duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

'DURUŞMA 12 KASIM'A ERTELENDİ'

Verilen aranın ardından duruşma görülmeye devam etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.

DHA

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Etiketler dilan polat Engin Polat kara para aklama bahis
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