Polis, ''Gece 4'te deprem olacak'' diyen Ayça'nın ağabeyini arıyor

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra çok sayıda irili ufaklı artçı sarsıntı meydana geldi. Sosyal medyada yer alan bazı mesajlar insanların korkusunu daha da artırdı.

Kim olduğu belli olmayan bir kişinin ses kaydında, “Ben Ayça’nın abisiyim… Patron ben arama kurtarmada görev yapıyorum biliyorsun. Bu gece için uyarı yapıyorlar biliyorsun. İmkan varsa çok evlerde kalmayın. Asıl kırılması gereken 45 kilometrelik bi fay varmış. O dolmuş onu bekliyorlar. Haberin olsun, bir acil durum çantası yap. Giyecek içecek ne varsa; bu gece dışarıda kalın” sözleri hızla yayılırken, bazı kişilerin deprem hakkında saat vermesi paniği daha da arttırdı.

Yaşanan panik ve devam eden sarsıntılar sonrasında bir çok kişi geceyi otomobillerinde, park yada sokakta geçirdi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Yapılan paylaşımlardaki ses kayıtlarıyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılarak “Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz.Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.” denildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri o paylaşımları yapanların peşine düştü. Hesaplar tek tek incelemeye alınırken, dün sosyal medyada paylaşılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün halatlarının koptuğu yönündeki paylaşımla ilgili de çalışma başlatıldığı öğrenildi.