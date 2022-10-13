Polis gece yarısı Sözcü muhabirinin evini bastı, kapıyı koçbaşıyla kırdı

Sözcü gazetesi muhabirlerinden Sayime Başçı'nın İstanbul Şişli semtindeki evi dün gece bir canlı bomba ihbarı gerekçe gösterilerek polisler tarafından basıldı

Sözcü'nün aktardığına göre olay 02:00 sıralarında gerçekleşti. Kalabalık bir şekilde Sayime Başçı'nın oturduğu dairenin önüne gelen polisler, kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdiler.

Olay anında Başçı evde yoktu fakat komşular olaya müdahale etmek istedi. Polisler tarafından önce ‘İçeri girin, karışmayın!' şeklinde uyarılan komşular daha sonra polisle, Adana'da bulunan Başçı'nın telefonla konuşmasını sağladılar ve ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

BAŞÇI O SIRA ADANA'DAYDI

Sayime Başçı yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben Adana'daydım. Dün gece saat 02:00 gibi komşum aradı. ‘Kapını kırıyorlar, polisler geldi' diye. Polislerle konuştum. ‘Burada mı oturuyorsunuz?” dediler, adımı soyadımı, ne iş yaptığımı, nerede çalıştığımı sordular. ‘Bir ihbar aldık, kimse açmayınca da girmek zorunda kaldık' dediler. Daha sonra ilçe emniyetten aradılar. İhbarı söylediler ama ayrıntılı bilgi verilmedi. Muhtar da aradı, tutanak tutmuşlar. Zaten detaylı arama yapılmamış.”

Sabah 06:00 uçağıyla İstanbul'a gelen Başçı, “Polis oradaydı. Zararı emniyetin karşılayacağı söylendi. Asılsız ihbarı yapan kişinin peşine düştüler” dedi.