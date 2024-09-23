  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Polis katiline çöp poşeti giydirilmişti... Soruşturma iddiası olay oldu

Polis katiline çöp poşeti giydirilmişti... Soruşturma iddiası olay oldu

Güncelleme:

İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki şüpheliye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili polislere soruşturma açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Y.E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kadın polis eşliğinde üzerine siyah çöp poşeti geçirilen şüpheli, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin hayvanları taşımak için kullandığı araca bindirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Polis cinayeti şüphelisine çöp poşeti giydirilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yaşananlar hakkında soruşturma açtığı iddiası gündem oldu.

Söz konusu iddia, birçok medya kuruluşu tarafından haberleştirildi.

SORUŞTURMA İDDİASI YALANLANDI

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı kaynakları polislere soruşturma açıldığı iddiasını yalanladı. 

BAKAN YERLİKAYA: ALÇAKÇA BİR YALAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak, ''Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır.'' açıklamasını yaptı.

Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdüKadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdüGündem

 

Etiketler istanbul kadın polis katil cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülmemiş provokasyon: Türk kadının, Rum kadını yaptılar Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülmemiş provokasyon: Türk kadının, Rum kadını yaptılar İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Zanlı bir kadın İzmir'de 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Zanlı bir kadın Yakıtına, tipine ve rengine göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Yakıtına, tipine ve rengine göre Türkiye'nin en çok satan otomobilleri belli oldu Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü Konut kredisi faizlerinde rüzgar tersine döndü 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark ABD'den Türkiye'ye F-35 için yeni şart: ''S-400'ler İncirlik'te tutulsun'' ABD'den Türkiye'ye F-35 için yeni şart: ''S-400'ler İncirlik'te tutulsun'' Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti
Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü: Bir kadın sopayla engelli adama böyle saldırdı Kahramanmaraş'ta kahreden görüntü: Bir kadın sopayla engelli adama böyle saldırdı Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar Transparan Hadise baş döndürdü Transparan Hadise baş döndürdü Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı Muğla açıklarındaki Osmanlı batığından bakın neler çıktı Muğla açıklarındaki Osmanlı batığından bakın neler çıktı Narin'in Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı Narin'in Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı Benzine bir zam daha geliyor Benzine bir zam daha geliyor Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü EYT'liler, emekliler ve çalışanlar dikkat: Bu 6 hata emekliliği iptal ediyor EYT'liler, emekliler ve çalışanlar dikkat: Bu 6 hata emekliliği iptal ediyor