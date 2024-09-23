Polis katiline çöp poşeti giydirilmişti... Soruşturma iddiası olay oldu

İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki şüpheliye çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili polislere soruşturma açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Y.E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kadın polis eşliğinde üzerine siyah çöp poşeti geçirilen şüpheli, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği’nin hayvanları taşımak için kullandığı araca bindirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI İDDİASI GÜNDEM OLDU

Polis cinayeti şüphelisine çöp poşeti giydirilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yaşananlar hakkında soruşturma açtığı iddiası gündem oldu.

Söz konusu iddia, birçok medya kuruluşu tarafından haberleştirildi.

SORUŞTURMA İDDİASI YALANLANDI

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı kaynakları polislere soruşturma açıldığı iddiasını yalanladı.

BAKAN YERLİKAYA: ALÇAKÇA BİR YALAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak, ''Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır.'' açıklamasını yaptı.