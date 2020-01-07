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  3. 07 Ocak 2020 18:00

Polis rüzgardan böyle korudu !

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki motosikletin geçmekte zorlandığını gören polis rüzgara karşı set oldu.

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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosikletliye köprüde görevli polisler yardım etti. Rüzgara karşı araçlarıyla set olarak motosikletliye yardım eden polisleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tebrik etti.

Görüntüler dün akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedildi. İstanbul'u etkisi altına alan fırtına nedeniyle motosiklet sürücüsü köprü üzerinde zor anlar yaşadı. Köprüde görevli polisler araçlarıyla rüzgara karşı set olarak, motosikletliye yardım attı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, polisleri tebrik etti. Vali Yerlikaya paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Bu video bana da bir anımı hatırlattı. Atatürk (Nurdağı) Viyadüğünde motosikletimle fırtınanın ortasında kalmışken, bir tır aynı polislerimizin yaptığı gibi bana yardım ederek rüzgara karşı set olmuştu. Motorcular bilir bu hareketin kıymetini. Polislerimizi tebrik ediyorum."

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