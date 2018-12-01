Polis tek tek kontrol etti ! Uygulama bugün başladı

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Bolu Dağı'nda denetim yapıldı.



Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında denetim yapan Kaynaşlı Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Kaynaşlı Bölge Trafik Amiri Komiser Ahmet Yaman, yaptığı açıklamada, uygulamanın bugünitibarıyla yürürlüğe girdiğini ve denetimleri sürdürdüklerini söyledi.

Bolu Dağı'nın Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışma olduğundan trafik D-100 kara yolundan sağlanıyor. Mevsim itibarıyla zorlu bir geçiş olduğu için kış lastiği burada oldukça önem kazanıyor. Sürücülerin daha güvenli bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Kış lastiği sadece yasal zorunluluğu değil sürücülerin can güvenliği için oldukça önemli. Biz de bu durumu kendilerine anlatıyoruz."

Bu arada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği uygulamasını sürüdürüyor.

Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan sürücülere ceza uyguluyor.