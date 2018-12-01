Herkes akın ediyor ! Rezervasyon yaptırmak imkansız...
Herkes akın ediyor ! Rezervasyon yaptırmak imkansız...
Polis tek tek kontrol etti ! Uygulama bugün başladı
Polis tek tek kontrol etti ! Uygulama bugün başladı
Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor
Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor
62 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı
62 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı
Konut ve iş yerinde kira zammı hesabı değişti
Konut ve iş yerinde kira zammı hesabı değişti
Varlık Barışı uygulamasında süre uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasında süre uzatıldı
Ankara'da peşpeşe çok konuşulan 2 istifa birden
Ankara'da peşpeşe çok konuşulan 2 istifa birden
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi ! Yeni bir yağış dalgası daha geliyor !
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi ! Yeni bir yağış dalgası daha geliyor !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Aralık 2018 13:37

Polis tek tek kontrol etti ! Uygulama bugün başladı

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması bugün başladı.

Polis tek tek kontrol etti ! Uygulama bugün başladı
A+ A-

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Bolu Dağı'nda denetim yapıldı.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından  Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği  takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. 

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile  D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında denetim yapan Kaynaşlı Bölge Trafik  Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik  kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun  maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları  konusunda da bilgilendirdi.

Kaynaşlı Bölge Trafik Amiri Komiser Ahmet Yaman, yaptığı açıklamada,  uygulamanın bugünitibarıyla yürürlüğe girdiğini ve denetimleri sürdürdüklerini  söyledi.

Bolu Dağı'nın Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından olduğunu  vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:

"Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli  geçişinde çalışma olduğundan trafik D-100 kara yolundan sağlanıyor. Mevsim  itibarıyla zorlu bir geçiş olduğu için kış lastiği burada oldukça önem kazanıyor.  Sürücülerin daha güvenli bir yolculuk yapması için elimizden geleni yapıyoruz.  Kış lastiği sadece yasal zorunluluğu değil sürücülerin can güvenliği için oldukça  önemli. Biz de bu durumu kendilerine anlatıyoruz."

Bu arada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de şehirler arası  otobüs terminalinde kış lastiği uygulamasını sürüdürüyor.

Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden  ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan  sürücülere ceza uyguluyor.

polis , kış lastiği , denetim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM