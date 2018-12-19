Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'na FETÖ operasyonu mu geliyor ?

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok “15 Temmuz bir gün 17-25 Aralık aylarca sürdü” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altınok'un yazısında özellikle FETÖ'nün siyasi uzantılarıyla ilgili yer alan ayrıntılar dikkatleri çekti.

Ankara kulislerini hareketlendiren bu köşe yazısı "Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'na operasyonun ilk adımı" olarak yorumlandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarda memurlardan askerlere, diplomatlardan iş adamlarına, doktorlardan öğretmenlere kadar bugüne kadar birçok kesimden gözaltılar ve tutuklamalar yaşanmış ancak operasyonlara hiçbir siyasinin adı karışmayınca kamuoyunda da "FETÖ'nün siyasette uzantısı yok mu" soruları dillendirilmişti.

İşte bu tartışmalar devam ederken bugün Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok gündeme bomba gibi düşen bir yazı kaleme aldı.

Yazısında “Meşru müdafaa hakkını kullanan devlet de şimdi, bu darbe girişimi sürecini geriye doğru yargı yoluyla araştırıyor” diyen Melih Altınok şunları kaydetti:

Önemli Not:

Melih Altınok'un yazısında bahsettiği dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ydu, dönemin Cumhurbaşkanı ise Abdullah Gül'dü.

“İşin bir ucundan tutan siyasi kanadın nedense üzerine gidilmiyor. Sadece o günlerde FETÖ'nün düzmece kayıtlarını Yüce Meclis'in kürsüsüne taşıyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmiyorum. Zira bizzat hükümet cephesinden bu işe bir şekilde destek verenler olduğu kamuoyunun malumu.

Peki, kim bu AKP'liler?

Cevap, yolsuzluk susturucusu takılmış hukuksuz yargı silahı patladıktan sonra, yankısı işitilirken Meclis'te yapılan bir oylamanın ayrıntılarında gizli. Hani şu kimi AKP'lilerin kumpasa ortak olduğu... 17-25 Aralık'ı siyaseten kabul ettiği... FETÖ'nün kellesini istediği kimi bakanlarının Yüce Divan'a gitmesi yönünde oy kullandığı oturumdan söz ediyorum. Evet, evet FETÖ'ye sarılacak kadar iktidar hırsına kapılmış bu vekillerin başını çeken dönemin Başbakanının oylama günü ABD'ye uçtuğu... Ve yine dönemin Cumhurbaşkanının, hedefteki isimlere ‘N'olacak canım gidin ifade veriverin’ diye nasihat ederek FETÖ savcılarını işaret ettiği günlerden."

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