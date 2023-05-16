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  4. AGİT'ten 14 Mayıs seçimlerinde manipülasyon açıklaması

AGİT: ''Bir manipülasyon görmedik''

AGİT: ''Bir manipülasyon görmedik''
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’de Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamındaki oy sayımında herhangi bir manipülasyon görülmediği belirtildi.

AGİT Gözlem Masası Koordinatörü Michael Georg Link’in yaptığı açıklamaya göre, teşkilatın gözlemcileri Türkiye’de Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamındaki oy sayımında manipülasyona işaret edebilecek herhangi bir emareye rastlamadı.

AGİT’in basın toplantısında seçim ve sonrasındaki süreçlere ilişkin bilgi paylaşan Link, “Bildiğiniz üzere her zaman seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süreci tamamlandıktan sonra nihai raporlar olur. Bu, süper ideal anlamda kesinlikle asla net olmayan bir şeydir, ancak diğer yandan oy sayımı sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler pusula seçim seçim sonuçları manipülasyon
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