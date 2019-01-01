AK Parti Ankara ilçe adaylarını açıklayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 Kasım’da Mehmet Özhaseki’yi aday gösteren AK PArti Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını da bugün düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında duyuracak.

Hürriyet gazetesinden Murat Yılmaz'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Ankara aday tanıtım programı, saat 13.30’da Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek. Toplantıya, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin ilçe adaylarının yanı sıra yerel seçimlerde MHP’nin destekleneceği ilçelerin adayları da katılacak. AK Parti’nin 3 ya da 4 ilçede kadın aday göstermesi bekleniyor.



