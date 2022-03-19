AK Parti ve MHP anlaştı; seçim yasası sonrası sırada bu düzenleme var!

Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı yeni seçim yasası taslağı TBMM'ye gelirken, iktidarın şimdi seçim yasa tasarısından sonra 2023 seçimleri öncesinde bir yasal pürüzü daha ortadan kaldırmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısı nda "AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın Meclis’e sunduğu seçim kanununda değişiklikleri öngören yasa teklifini savunurken CHP milletvekillerini “tuzluk” a benzetti. " diyen Ahmet Takan, Erdoğan'ın şu sözlerini hatırlattı:

“Seçim kanununda yapılacak bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu parti milletvekilleri seçim öncesi gruplar halinde gözleri yaşlı, boyunları bükük şekilde başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Yeni düzenleme ile seçimlere katılmak için Meclis’te grup kurmak tek başına yeterli olamayacağı için siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara artık ihtiyaç kalmayacak. Böylece CHP milletvekillerinin tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaştığı, milli irade adına utanç verici, yüz kızartıcı tablolarla inşallah bir daha karşılaşmayacağız.”

Muhalefet partilerinin erken zafer sarhoşluğuna girdiğini ve Erdoğan'ın bunun farkında olduğunu söyleyen Takan, Erdoğan'ın oyunu kendi lehine çevirmek için hamleler yaptığını söyledi. "Saray kaynaklarından edindiğim bilgiler göre, teklifin komisyon ve genel kurulda görüşülmesi aşamasında muhalefet ile arka kapı diplomasisi yürütülecek, sıkı pazarlıklar yürütülecek." diyen Takan, Saray'ın şartını da köşesinden aktardı.

Takan, kaynağının, “Teklif üzerinde görüşmeler yapılırken muhalefetin istekleri doğrultusunda tavizler vermeye hazırız. Mesela, seçim barajının daha da aşağı düşürülmesi gibi “dediğini aktardı. "Peki, verilecek tavizler karşılığında muhalefetten ne talep edilecek?" diyen Takan; Şimdi sıkı durun!.. “Tayyip Erdoğan’ın 3’ncü kez Cumhurbaşkanlığına aday olması konusunda tartışmaların ortadan kaldırılması ve bu konuda her türlü yasal düzenlemelerin yapılması.” iddiasını ortaya attı.

Ahmet Takan'ın yazısının tamamı için...