AK Parti ve MHP'den vergi artışı ve zam önergerine ret

CHP, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin TBMM'de görüşülen vergi artışı ve zam önergesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilirken, oylamaya katılmayan muhalefet vekillerinin sayısı dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu bugün, saat 15.00’te başladı. Genel Kurul’da önce, elektronik sistem üzerinden yoklama yapıldı. AK Parti milletvekillerinin, Genel Kurul salonuna girmedikleri görüldü. Elektronik sistem üzerinden yoklama yapıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, toplantı yeter sayısının sağlandığını okudu. AK Parti milletvekilleri daha sonra TBMM Genel Kurul salonuna girdi. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yoklama sırasında AK Parti sıralarının boş olduğunu gösteren videoyu, sosyal medya hesabında paylaştı. Karaca, mesajında; “Koltuklarının maliyetini millerin sırtına zam ve ek vergilerle yükleyen sarayın vekilleri, millete zam-vergi zulmünü TBMM’de konuşulacağı Meclis Genel Kurulunda yoklar. Önce Meclis Genel Kurulu toplantı yeter sayısı sağlanmasın, millete yüklenen zamlar konuşulmasın diye salona girmediler. Elektronik oylama yaptırdılar. Baktılar ki çare yok, muhalefet milletin iradesine sahip çıkıyor, apar topar salona girdiler. Meğer kapı ağzında bekliyorlarmış” açıklamasını yaptı. Yeniden Refah Partisi milletvekillerinin de yoklamaya katıldıkları görüldü. Muhalefetin genel görüşme önergesinin görüşmelerine başlandı. TBMM'yi olağanüstü toplantıya cağıran CHP'nin 'genel görüşme', önerisi Genel Kurul'da kabul edilmedi. Öneri AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıktı. İYİ Parti’den 10,

CHP’den 7,

DEVA Partisi’nden 2,

DP’den 1,

YSP’den 24,

TİP’den 1 milletvekili oylamaya katılmadı. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.