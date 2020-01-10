AK Parti'de Bahçeli krizi ! FETÖ'nün siyasi ayağı sıkıntı çıkardı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasına yönelik yaptığı açıklamalara iktidar cephesinden tepki geldi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Bahçeli'nin, 'FETÖ'nün sekiz ayağından yedisiyle mücadelede başarı sağlandığını' belirterek, "Bununla birlikte FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bu düzeyde bir mücadele yapıldığı ve sonuç alındığı söylenemeyecektir. Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir" sözleri AK Parti iktidarına yönelik bir mesaj olarak algılandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan üst düzey bir AK Partili, "Sayın Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik bu ilk açıklaması değil. Elbette siyasi ayak ortaya çıkarılmalıdır.

Ancak Bahçeli'nin öteden beri FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik yaptığı açıklamaların muhatabı olarak partimiz algılanıyor. Sanki halen AK Parti içerisinde FETÖ'nün siyasi ayağı bulunuyormuş da, biz gerekenleri yapmıyormuşuz gibi bir algı oluşmasına neden oluyor.

Böyle şeyler karşılıklı görüşmelerde değerlendirilmeli. Kamuoyuna açık şekilde yapılan AK Parti aleyhinde bir algının oluşmasına müsait açıklamalar Cumhur İttifakı'nı Cumhur İhtilafına dönüştürür.

İttifak, ihtilaf içerisindeymiş gibi bir görüntü verir. FETÖ ile mücadeleye de zarar verir." şeklinde konuştu.

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