  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'de büyük kavga: ''Senin gibi çer çöpler sayesinde partimiz bu hale geldi''

AK Parti'de büyük kavga: ''Senin gibi çer çöpler sayesinde partimiz bu hale geldi''

AK Parti'de büyük kavga: ''Senin gibi çer çöpler sayesinde partimiz bu hale geldi''
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut'un ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyen teğmenlerle ilgili ''çer çöp'' sözleri AK Partili Mehmet Metiner'i kızdırdı. Yiğit Bulut'a yüklenen Metiner, ''Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Partimiz bu hale geldi'' dedi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmında ant içen 960 mezun teğmenden 300-400’ü törenin ardından kılıçlarıyla bir araya gelmişti.

Teğmenler bir saat önce kendilerine yemin ettirmiş dönem birincisi eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı atarak tekrar ant içmişti. 

Siyasette tartışmaya neden olan bu durum, bazı AK Partililer arasında da gerginliğe neden oldu.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, X hesabından “O teğmenlerin Atatürk’ü anmalarının gayet doğal olduğunu söyleyip orta yerdeki gayrı kanuni yemin törenine dair doğrudan tek laf etmeyen bakış açısını doğrusu içime sindiremedim” diye yazdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası herhangi bir vesayete izin verilmeyeceğini belirterek “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni mezunlarını vermiştir. Bu gençler, Türkiye’nin geleceği için yetiştirilmiştir. ‘Hükümete kılış çekti’ diyenler vesayeti diriltmek istiyor. TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret kabul edilemez” dedi.

“ÇER ÇÖPÜN, DIŞLANMIŞLARIN FİTNE ÇIKARMA ÇABASI NAFİLEDİR”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, X hesabından Çelik’in bu sözlerini paylaşarak şöyle yazdı:

“‘Teğmenler’ ve ‘yemin töreni’ ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöpün dışlanmışların, büyük Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetler arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto FETÖ’cülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!”

“SENİN GİBİ ÇER ÇÖPLER SAYESİNDE AK PARTİ’MİZ BU HALE GELDİ”

Bulut’un ‘AK Parti’nin sopasıyla adam dövdüğünü’ belirten Metiner, şu yanıtı verdi:

“Haddini bil de konuş! Her karşı çıkanı veya eleştireni bu üslupla suçlaman hadsizliğin ifadesidir. Hangi ara herkesten çok AK Partili oldun da AK Parti’nin sopasıyla adam dövüyorsun! Senin gibi çer çöpler sayesinde AK Parti’miz bu hale geldi. Fitneci olan senin dilindir!”

Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganıTeğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganıGüncel

 

Etiketler ak parti yiğit bulut mehmet metiner teğmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan ve Engin Polat için hesap günü: İşte istenen cezalar Dilan ve Engin Polat için hesap günü: İşte istenen cezalar Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama: Üçe katlandı Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama: Üçe katlandı Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi İzmir'de Amerikan askerinin başına çuval geçirenler için karar verildi İzmir'de Amerikan askerinin başına çuval geçirenler için karar verildi ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı 2025'te emekli olacaklara kötü haber: Yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar 2025'te emekli olacaklara kötü haber: Yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar
Baba-oğula korkunç infaz kamerada Baba-oğula korkunç infaz kamerada Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Kayıp Narin hakkında şok iddia: ''Amcasının aracında baygın halde yatıyordu'' Kayıp Narin hakkında şok iddia: ''Amcasının aracında baygın halde yatıyordu'' Türkiye BRICS üyesi olacak mı? AK Parti'den yanıt geldi Türkiye BRICS üyesi olacak mı? AK Parti'den yanıt geldi Parkta alkol alıp çöpleri bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza ve suç duyurusu Parkta alkol alıp çöpleri bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza ve suç duyurusu Tarlada sudan ucuz, markette ateş pahası... En fazla fiyat farkı olan ürünler belli oldu Tarlada sudan ucuz, markette ateş pahası... En fazla fiyat farkı olan ürünler belli oldu