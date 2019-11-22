AK Parti'de çatlak ses: ''Başkanlık sistemi sonumuzu hazırlıyor''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla istediği Başkanlık sistemi, 16 Nisan 2017'de yapılan referandum ile kabul edilmişti.

Referandumda yüzde 51.41 'evet' çıkarken, 'hayır' oyları yüzde 48.59'da kalmış ve YSK'nın mühürsüz oylarla ilgili kararı büyük tartışma yaratmıştı.

İlerleyen süreç sorunları da beraberinde getirdi.

Ülke çapında ekonomik kriz baş gösterirken; kadın cinayetleri, çocuk istismarı, sokak hayvanlarına şiddet, intihar ve kutuplaşama gibi vakalarda hızlı bir artış görüldü.

AK PARTİ TABANI DA ŞİKAYETÇİ

Bu gelişmeler vatandaşları rahatsız ederken, AK Parti tabanında da ciddi bir kırılma olduğunu biliniyor.

Özellikle ekonomiden şikayetçi olan AK Partili vatandaşlar, bulundukları illerde belediyelerin önüne giderek durumu protesto ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve bazı liyakatsız bir şekilde atandığı savunulan isimlerin halen görevlerine devam ediyor olması parti tabanında ciddi tepki topluyor.

"SİSTEM SONUMUZU HAZIRLIYOR"

İktidar partisindeki belirgin düşüş anket sonuçlarına da yansırken, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 39'lara kadar düştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili bir yetkili, "Başkanlık sistemi ters tepti. Parti tabanının bile güvenini kaybettik. Süreç sonumuzu hazırlıyor" ifadelerini kullandı.