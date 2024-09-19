AK Parti'den Anayasa'nın 4. maddesi için olay açıklama

AK Parti MKYK üyesi Miroğlu, Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Danışmanı Uçum'a yüklendi: "Saçma sapan kavramları tedavüle sokanlar, sadece demagoji yapıyorlar."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Maksimalist söylemlerin, anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine, bilakis ket vuracağını düşünüyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum; anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu, yaklaşımı gayet açıktır" demişti ancak AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu'ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Önceki gün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katldığı bir televizyon programında Anayasa'nın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini vurgulayan 4. maddenin kaldırılmasını istediklerini belirtirken "4. madde, gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum dün X hesabından yaptığı açıklamada Yapıcıoğlu'nun bu açıklamasına yanıt vererek "Değiştirilmezlik ilkesi, kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir" dedi.

Uçum, "Hiçbir yeni kuruculuk, geçmişi sıfırlayarak yapılamaz. Nesnel olarak da öznel olarak da bu imkansızdır. Bu nedenle değiştirilmezlik ilkesi, ülkesel birliğin ve devamlılığın temeli demektir" ifadesini kullandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu, Değiştirilmezlik ilkesi' diye saçma sapan kavramları tedavüle sokanlar, sadece demagoji yapıyorlar" diye yanıt verdi.

AK Partili Orhan Miroğlu, Uçum'un bu açıklamasına tepki göstererek X hesabından şu yanıtı yazdı:

"Son bir kez yazıp bu konuyu kapatacağım.

'Değiştirilmezlik ilkesi' diye saçma sapan kavramları tedavüle sokanlar sadece demagoji yapıyorlar.

Ayrıca Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesinin ihanet çetesine karşı kullandığı ve başka bir irade tanımadığı için, halkı , uğruna, sokaklara davet ettiği Millet iradesinden üstün hiç bir irade yoktur ve olamaz.

“Kurucu İrade” demokrasi dışı bir kavramdır.

Eğer FETÖ 15 Temmuz gecesi başarabilseydi, Yurtta Sulh Konseyi’nin aklına gelip millet iradesine karşı kullanacağı ilk kavram muhtemelen “kurucu irade” gibi bir kavram olurdu!

Tek Parti, tek Şef döneminin tarih anlayışı ve Türkiye’nin canını bugün de yakmaya devam eden eşi benzeri görülmemiş bir iktidar pratiğini anlatmak istiyorsanız, buyrun bol bol kullanın şu mucizevi “kurucu iradenizi!.”

AK Parti iktidarı, “Kurucu irade” denilerek, “kurucu irade” adına, bu ülkenin ve bu milletin tarihinin Selçuklu ve Osmanlı safhasını inkar edenlere karşı ve dişe diş bir mücadeleyle kuruldu.

AK Partilileri yüz yıl sonra “kurucu irade kavramı” üzerinden statükoya, değişmezliğe davet etmek, her nasılsa elde edilmiş bir siyasi konumu/ temsili, istismardan başka bir şey değildir.

Bu kavramı kullanmayı sevenler, ve bu kavrama, millet iradesine rağmen adeta ilahi bir anlam yükleyenler AK Parti’nin kapılarını demokrasiye ve millet iradesine tamamen kapatmasını isteyenlerdir.

Yani 2028 seçimlerini de kaybetmesini isteyenlerdir.

Bu coğrafyada ve bu yüzyılda ve hala İttihatçılık?!!!

Pes doğrusu!

Cumhuriyeti ve temsil ettiği değerleri, milletin talebi ve siyasi konjonktür ve şartların elverdiği ölçüde yeniden yorumlamak ve değişimini istemek demokratik bir hak ve evrensel insan hakları ve özgürlükler bağlamında her türlü uluslararası sözleşmelerle garanti altındadır."