AK Parti'den ayrılmak isteyenlere CHP'den dilekçeli hizmet

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AK Parti teşkilat sorumlularının, partiden ayrılmak isteyen vatandaşları, “üyelikten istifa etmenin mahkeme kararı gerektiren zorlu bir işlem olduğu” şeklinde korkutup yanlış yönlendirdiklerini söyledi.

Tanal, Twitter hesabından AK Parti’den istifa etmek isteyenler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına sunulmak üzere hazırlanmış dilekçe örneklerini paylaştı.

AK Parti’nin son bir yılda 1 milyon civarında üye kaybettiğini belirten Tanal, “AK Parti'ye istifaya gelenler, ‘Mahkeme kararı lazım’ denilip yanlış yönlendiriyor. Halbuki Yargıtay’a, ilçe seçim kurullarına dilekçe vererek üyelikten çıkabilirsiniz. Ayrıca istifa işlemini E-Devlet'te de yapabilirsiniz. Dilekçe örneklerini sunuyorum” paylaşımını yaptı.

AK PARTİ’NİN İSTİFALARI DURDURMA TAKTİĞİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP’li Mahmut Tanal, AK Parti’nin üye sayısı bakımından da günden güne eridiğini söyledi.

Son dönemde yüz binlerce kişinin AK Parti’yle yollarını ayırdığını, istifaların sürdüğünü aktaran Tanal, AK Parti yöneticilerinin, istifaların önüne geçmek için farklı taktiklere başvurduğunu ifade ederek, “Mesela istifa kararı alarak AK Parti teşkilat binalarına gelen vatandaşlar, ‘İstifanızı alma yetkimiz yok. Mahkeme kararı getirmeniz gerekiyor. Ancak mahkeme kararıyla istifa işlemi gerçekleşiyor’ şeklinde yanlış yönlendiriliyor. Vatandaş geldiğine bin pişman oluyor. İstifa işleminin zor olduğu düşüncesi aşılanıyor. AK Parti’den ayrılmak için gelen kişi, ‘Mahkemeyle uğraşamam’ deyip istifadan vazgeçiyor. Biz de siyasi parti üyeliğinden ayrılmanın çok basit bir işlem olduğunu göstermek için bu dilekçeli paylaşımı yaptık. En önemli kolaylık ise doğrudan internetten E Devlet üzerinden siyasi parti üyeliği iptal başvurusu yapabilirsiniz” dedi.

ERDOĞAN’IN KONUŞTUĞU YENİ ÜYELERE NELER VADEDİLDİ

Halkın AK Parti iktidarından umudunu kestiğini belirten Tanal, işe yerleştirme vaadiyle insanların AK Parti’ye üye yaptırıldığını, iş bulma vaadi yerine getirilmediği gerekçesiyle de birçok kişinin AK Parti’den istifa ettiğini ileri sürdü. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla AK Parti’nin yeni üye kayıt toplantısının canlı yayında şova dönüştürüldüğünü, Erdoğan’ın partisine yeni üye olan bazı kişileri telefonla aradığını ifade eden Tanal, yeni üyelere kayıt esnasında neler vaat edildiğini merak ettiğini söyledi.

Tanal'ın paylaştığı dilekçe örnekleri şöyle: