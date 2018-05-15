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  4. 15 Mayıs 2018 08:54

AK Parti'den Bahçeli'ye bir ret daha

24 Haziran seçimlerine AK Parti ile birlikte kurdukları Cumhur ittifakıyla girmeye hazırlanan MHP lideri Bahçeli'nin "af" teklifi AK Parti'den döndü.

AK Parti'den Bahçeli'ye bir ret daha
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Bakanlar Kurulu dün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı sonrası açıklamada Bozdağ, Bahçeli’nin af açıklamasına ilişkin “MHP ve AK Parti farklı partilerdir. Af söz konusu değildir” değerlendirmesi yaptı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili olarak da “MHP ve AK Parti farklı partilerdir. Af söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Bozdağ af tartışmalarıyla ilgili olarak da "Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir" dedi.

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