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  4. AK Parti'den CHP'nin ''itirazları'' için ilk yorum

AK Parti'den CHP'nin ''itirazları'' için ilk yorum

AK Parti'den CHP'nin ''itirazları'' için ilk yorum
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin "oylar sisteme yanlış girildi" iddiaları için "Bahane üretmekten başka bir şey değil. Sonucu etkileyecek bir rakam olmadığı gibi bu yönde normal süreç hukuki olarak devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı CNN Türk canlı yayınında 'Oylar sisteme yanlış girildi' iddiasına yanıt verdi. Dağ, ikinci tur için 'Sinan Oğan ile görüşme olacak mı?' sorusuna cevap olarak da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Konuyla ilgili Hamza Dağ, "Bahane üretmekten başka bir şey değil. Sonucu etkileyecek bir rakam olmadığı gibi bu yönde normal süreç hukuki olarak devam ediyor. Yüzde 49.5'luk oran ve yüzde 88'lik katılım seçim güvenliği konusunun ne kadar oturduğunu ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

 SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Dağ, 'Sinan Oğan'la görüşme olacak mı?' sorusuna da cevap verdi. Dağ, "Biz ilk turda da bunu gördük ikinci turda, CHP'ye İYİ Parti'ye oy verip Sayın Erdoğan'a oy veren birçok pusula olduğunu gördük. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. Artık onu bu şahlanış döneminde elinin daha güçlü olmasını sağlayalım. Biz milletimizin tamamının oyuna ikinci turda talibiz. Bu şekilde tabii ki stratejik hamleler de yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

 

Etiketler hamza dağ ak parti chp oy sayımı tutanaklar ysk itiraz
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