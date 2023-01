AK Parti'den EYT ve ''seçim tarihi'' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları: İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını, yaptıklarının hakaret davası olabileceğini, bir inceleme yaptıklarını, inceleme neticesinde bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Demek ki İsveç'te isteyen terörist isteyeni yapabilir, devlet başkanlarını ölümle tehdit edebilir, İsveç terör merkezi olarak kendisini konumlandırabilir.

BAMBAŞKA BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR

Eylem yapabilenler karşısında yargınızın 'bunda cezalandırılacak durum yok' demesi bambaşka bir tablo ortaya çıkartıyor. Siyasi otorite ile yargının arasında tamamen birbirine zıt ve İsveç'in milli çıkarlarına aykırı durum var.

BÖYLE BİR ŞEY KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Terörle mücadele konusunda yasaları ciddi bir şekilde revize edeceklerini söylemişlerdi bize. Burada açık ve net şekilde söylemek lazım; İsveç'te, başkentte terör gruplarının birer hafta arayla 10-15 eylem yaptığını düşünün. Burada bir AB üyesi ülkenin devlet başkanının sahte maketini yaparak, onun asıldığı bir gösteriyi yaptığını düşünün, bizim cumhurbaşkanımızla ilgili yaptıkları gibi. Bu hafta Almanya'yla ilgili, haftaya Hollanda'yla ilgili... Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İsveç'in buna dönük tepkisi ne olur? Tablo açıktır, çifte standart açıktır.

NASIL YENİ KARARLAR ALACAĞIZ

İsveç bir NATO üyesi olsa, orada Türkiye'nin de bulunduğu masada, teröre karşı nasıl yeni kararlar alacağız, NATO bundan sonra nasıl davranacak diye bir tartışma yapıldığını düşünün. O sırada NATO üyesi bir ülkede sizin devlet başkanınıza dönük bir suikast modellemesi yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmez. Bizim yaklaşımımız NATO'nun genişlemesinden yanadır. Ama burada terörle mücadele konusunda işbirliğinin artması ve bu konuda da ilkeli yaklaşım sergilenmesi şartıyla. NATO'da bazı ülkeler teröre destek veriyorlar. Fransa böyle, ABD'nin YPG/PKK'ye desteği ortada. O zaman bu NATO'nun içini boşaltmak demektir. Nitekim bu çerçevede Meclis Başkanımız doğru karar alarak İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye'ye ziyaretini iptal ettiğini, İsveç Meclis başkanı hak vermiştir. İsveç'teki eylemi son derece çirkin olarak nitelemiştir.

SİYASETSİZLEŞME, ANTİ SİYASET...

En son Rami Kışlası'nın kütüphaneye dönüşme töreninde olduğu gibi hizmet siyaseti Türkiye'nin her alanda siyasi irade güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Her hafta bir ilde Cumhurbaşkanımız yeni açılışlar gerçekleştiriyor. Burada siyasetin topyekûn olarak kalitesi, hangi gündemlerle meşgul olduğu meselesi demokrasimizin geleceği açısından önemlidir. Biz geçtiğimiz yılın son aylarından şimdiki zamana kadar olan tartışmalara başladığımızda muhalefetin siyaset üretmekten çok bir siyasetsizleşme, bir anti siyaset, siyasetin her alanda parçalanması şeklinde bir gidişat içerisinde olduğunu görüyoruz.

Bir anayasa taslağı açıklamışlardı. Hem cumhurbaşkanı hem başbakan halk tarafından seçiliyor. Cumhurbaşkanının hiçbir şeye karışmayacağını, görev süresini tamamladıktan sonra hiçbir siyasi partiye üye olamayacağını ifade eden apolitik yaklaşım.

SİVİL SİYASETİ FELÇ EDEN YAKLAŞIM

Esasen kafalarında Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yok. Bundan geri adım atılmayacağını, millete verilen hakkın geri alınamayacağını bildikleri için Cumhurbaşkanını da halk seçsin diyorlar. Devlet çekirdeği Cumhurbaşkanı başbakan gerilimiyle ortadan ikiye bölünür ve daha acı vesayet türleri siyasi hayatımızı kuşatır, demokrasimizi felç eder. Bu şekilde ortaya konulan model sivil siyaseti felç eden, demokratik kazanımları berhava eden bir yaklaşımdır. Bu modelin nasıl uygulanacağına dair, kendilerinin kafalarındaki geçiş döneminde bir yaklaşım ortaya koydular.

6'LI EŞ BAŞKANLIK SİSTEMİ

Bir cumhurbaşkanı olacak, siyasi parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı onların onayını almadan herhangi bir karar alamayacak, atama yapamayacak. Bu şekildeki model demokratik model değil, politbüro modeli. Cumhurbaşkanı adaylarını etkisiz olarak, kendilerinin kuracağı denetimin nesnesi olarak gözüküyor. Bu haliyle 6'lı eş başkanlık sistemidir. Ya da masanın gizli ortağı varsa sekizli, dokuzlu eş başkanlık sistem olur. Devlet hayatı içerisinde ortak karar almanın mekanizmaları belli. Güvenlik alanında, ekonomik alanda, meclisin merkezde olduğu alanlar var. Bu yaklaşım anayasal düzenin dışında siyasi bir paralel yapı ortaya çıkarıp, anayasal düzenin bu paralel yapı tarafından düzenin üstüne çıkarak denetlenmesi, sınır biçilmesi, yön verilmesi anlamına gelir. Eskiden seçilmiş hükümetin üstünde vesayet zamanlarında, parlamentonun üstünde Milli Güvenlik Kurulu'nu vesayet mekanizması haline getirip hükümetin üstünde bir yapı olarak konumlandıranlar vardı.

EYT VE SEÇİM TARİHİ

EYT konusuyla önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Dolayısıyla Meclis'in kendi çalışma takvimi içerisinde sonuç alınacak. Seçim bekleniyormuş veya seçimden sonraya kalacakmış gibi bir şey söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır. Şubat, en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır.

Seçim takvimi meselesiyle, somutlaştırdığımız zaman söyleyeceğiz. Dedim ki biraz geriye çekebiliriz ama bu geriye çekmeler erken seçim anlamına gelmez. Erken seçim gibi değil ama seçim tarihinde bir değişiklik söz konusu olacak. Tarih şudur dediğimiz zaman açıklanacak. Birkaç tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süreli güncelleme söz konusu olacak

SİYASETTE ALKIŞ POLEMİĞİ

Bu siyasi bir eleştiri değil hakarettir. Yunanistan'daki siyasetçilerin söyleyemediğini bunlar söylüyor.

BABACAN'IN İHA AÇIKLAMASI

Tabii bu İHA'ların SİHA'ların Baykar'ın dünyada yaptıklarıyla birlikte savunma sisteminde ne kadar oyun değiştirici yüksek teknolojiye ve yeni bir duruma imza attıklarını gösteriyor. Oyun değiştirici birçok denklemi yeniden kuran performans ortaya çıkardı. Biz bu çabalarla gurur duyuyoruz. Şimdi Özdemir Bayraktar'ın bu şirketi ilk kurduğu günlerden bugüne kadar en son KIZILELMA örneğinde oldu ülkemiz savunmasının lehine kazanımların ortaya çıktığını gösterdi. Tekelcilik söz konusu değil. Herkes için geçerli olan birçok kalemden faydalanmamışlar. Selçuk Bey'in cumhurbaşkanımızla akrabalığının gündeme getirilmesi ahlak dışı bir durum. İfade ettiğimiz gibi bir tekelcilik yok. Faydalanması gereken 10 kalem varsa çoğundan faydalanmamış. Bunu niye söylersiniz? Bu iyi niyetli bir cümle değil. Bu Türkiye'nin milli kazanımıdır ve bütün dünya tarafından takdir edilmektedir. Barışı koruma vizyonu açısından ele alınmaktadır. Türkiye'nin bu kazanımları, barışı koruma misyonu çerçevesinde korumasından dolayı Türkiye teşekkür aldı. Biz bir kere daha ülkemize bu kabiliyetleri kazandıranlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun yakınlıkla, uzaklıkla alakası yok. Bu AK Parti'nin değil Türkiye'nin kazanımı. Kendisiyle aynı sektörde çalışanların kullandığı imkanlardan yararlanmıyor. Bütün bu sözlerin karşısında dururuz. KIZILELMA'da diğerlerinde de çok daha büyük başarılara imza atılacak. Hiçbir şekilde buna geçit vermeyiz.

SURİYE İLE YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER

Süreç kendi seyrinde işliyor. Belli bir takım işler tamamlanmak üzere Dışişleri bakanları da bir araya gelecekler. Suriye’nin toprak bütünlüğünü en güçlü şekilde savunuyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Cumhur İttifakı, milletimiz için ortaya çıkmış bir iradedir. HÜDA PAR ile görüşmeler gerçekleşti. Arkadaşlarımız görüşmeye devam ediyor. Henüz sonuçlanmış bir şey yok.