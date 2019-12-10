AK Parti'den ihraç edilen kadın vekilden olay açıklama

AK Parti 24. Dönem Kayseri Milletvekili olan Pelin Gündeş Bakır, partisinden ihraç edilmesinin ardından açıklama yaptı. Bakır, “Ak Parti, Türk’üm dedim diye Suriyeliler vatanlarına dönsün dedim diye beni ihraç etti” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR SİYASETÇİYİ TANIMIYORDUM’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakır, bir partide hiçbir zaman siyaset yapmadığını söylerken “Ben 2011’de ilk milletvekili seçildiğim günden itibaren sadece milletimin milletvekili oldum. Bir partinin değil” dedi. Bakır’ın açıklaması şöyle:

“Ak Parti, Türk’üm dedim diye Suriyeliler vatanlarına dönsün dedim diye beni ihraç etti. Bu fikirlerimi ilk defa 2011’de milletvekili seçildiğimde, 2011 ve 2012 yılı Ak Parti Kızılcahamam toplantılarında 1500 kişi önünde elime mikrofon alarak söyledim. Yeni fikirlerim değildir. Ayrıca milletvekilliği yaptığım 2011-2015 yılları arasında televizyon programlarında, çıktığım canlı yayınlarda da hep aynı fikirleri savundum. O dönem sosyal medyayı etkin kullanmadığım için bazı takipçilerim bunlara rast gelmemiş olabilir. Ancak bu düşüncelerim yeni değildir.

Bu ihraç sadece 8 yıl önce herkese aşikar olan bir sonucun bugün gecikmiş bir ilanıdır. Ben 2011’de ilk milletvekili seçildiğim günden itibaren sadece milletimin milletvekili oldum. Bir partinin değil. Bir partide hiçbir zaman siyaset yapmadım. Bana neden Akp’den milletvekili oldun diyorlar. 2011’e kadar politize değildim. Siyasi partileri ve hiçbir siyasetçiyi tanımıyordum.İTÜ’de hayatını bilime vakfetmiş bir profesördüm. Vatanıma, milletime daha çok hizmet etmek istediğim için tamamen idealist duygularla siyasete girdim.

2011’de milletvekili seçildikten sonra çok kısa sürede politize oldum. Atatürk’ün, Türk milliyetçiliğinin değerini 2011’den itibaren her gün artarak idrak ettim. Siyaseti yaparak öğrendim. Ak Parti’de siyaset yapmak benim bugünkü politik düşüncelerimin oluşmasına temel olmuştur.

Hiçbir zaman bir partinin, bir insanın, bir çıkar grubunun, bir lobinin milletvekili olmadım. Ben sadece Büyük Türk Milletinin vekili oldum.”

DÜN İHRAÇ EDİLDİ

AK Parti’nin geçen ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Bakır, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Dün, Kurul Başkanı Ahmet Aydın, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın partinin iç tüzük kurallarına uymadığı gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini açıkladı.