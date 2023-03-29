için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. AK Parti'den istifa edip, İYİ Parti'ye katıldı... Rozetlerini Akşener taktı

AK Parti'den istifa edip, İYİ Parti'ye katıldı... Rozetlerini Akşener taktı

AK Parti'den istifa edip, İYİ Parti'ye katıldı... Rozetlerini Akşener taktı
Güncelleme:

AK Parti'den belediye başkanı seçilip kısa süre sonra istifa eden eski Nevşehir belediye başkanı Rasim Arı, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Arı "En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır" dedi.

İYİ Parti grup toplantısı başladı. Meral Akşener'in konuşması öncesi, Eski Nevşehir belediye başkanı Rasim Arı konuşma yaptı.

Arı konuşmasında şunları söyledi:

En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgisinde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Sayın genel başkanımın emrinde aynı siyasi anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz.

 Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ocak 2021’de düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamış, "Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu. Arı’nın yolsuzluklara karşı mücadele ettiği için istifasının istendiği iddiaları gündeme gelmişti. (DUVAR)

Etiketler Rasim Arı meral akşener iyi parti rozet istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın attığı ve tartışma yaratan temel ihaleyi beklememiş
Avrupa'nın en uzunu Zigana Tüneli için geri sayım! O mesafe 30 dakika kısalacak
Hastanede iğrenç olay! Doktor, stajyerlere tacizden tutuklandı
Şanlıurfa'nın ardından bir ilimiz daha sular altında!
Talibi çok ama satmaya niyeti yok! 61 yıllık yol efsanesine gözü gibi bakıyor
Dolandırıcılardan ''pes'' dedirten yöntem: Bu sefer sabunla dolandırdılar
Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Bunlara hödük denir''
Gıda sahtekarları iş başında: Sucuğun içinden bakın ne çıktı!
Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar
Ankara yeni güne bembeyaz uyandı