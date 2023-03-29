AK Parti'den istifa edip, İYİ Parti'ye katıldı... Rozetlerini Akşener taktı

AK Parti'den belediye başkanı seçilip kısa süre sonra istifa eden eski Nevşehir belediye başkanı Rasim Arı, İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Arı "En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır" dedi.

İYİ Parti grup toplantısı başladı. Meral Akşener'in konuşması öncesi, Eski Nevşehir belediye başkanı Rasim Arı konuşma yaptı.

Arı konuşmasında şunları söyledi:

En cesur insanlar yolsuzluk yapmayanlardır. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız, noksan ve günahlarımız vardır. Lakin ne vatan sevgisinde ne milli ve manevi değerlere olan bağlılığımızda bizi sorgulayacak adam anasından dünyaya gelmemiştir. Sayın genel başkanımın emrinde aynı siyasi anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ocak 2021’de düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrıldığını açıklamış, "Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu. Arı’nın yolsuzluklara karşı mücadele ettiği için istifasının istendiği iddiaları gündeme gelmişti. (DUVAR)