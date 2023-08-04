AK Parti'den PKK'nın AİHM binasında eylemine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda terör örgütü yandaşlarının AİHM binasına girmesine sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde: PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına girerek, örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmaları trajik bir hadisedir. PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zaafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır.

'TERÖRE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLMESİNİN VAHİM BİR NETİCESİDİR'

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK’ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz.

Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır.