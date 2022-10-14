AK Parti'den ''Sansür Yasası'' itirafı

AK Partili vekil Ahmet Özdemir, ''Sansür Yasası''nı ABD'li yetkililerle görüştüklerini söyledi. CHP'li Tuncay Özkan, ''Hiç şaşırtmadınız teşekkür ederim'' dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, TBMM Genel Kurulu’nda "Sansür Yasası" eleştirilerine neden olan, iktidarın "dezenformasyonla mücadele kanunu" olarak nitelediği teklifinin görüşmeleri sırasında AK Partili Ahmet Özdemir’in "Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk" sözlerine tepki gösterdi.

Özkan, "Meğerse yasa Amerika’daki yasanın aynısıymış. Hiç şaşırtmadınız teşekkür ederim. Çok üzgünüm sizin için bir Amerikan yasasının kopyasının altına imza atmak zorunda kalmışsınız" dedi.

İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu’nda sürerken AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir konuşma yaptı.

Özdemir, "Şunun bilinmesini istiyorum: Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde, bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi… Onlar bizimle bu yasayı görüşmek istediler” diye konuştu.

Düzenlemenin dünyaya örnek olacağını savunan Özdemir, şöyle devam etti:

Sebebini de söyleyelim. Belki bu konuyu merak edenler vardır. Biz dünyada şu anda çok kullanılmayan, mevzuatı çok olmayan ama bütün insanların imkânlarından faydalandığı bir alana ilişkin düzenleme yapıyoruz. Bu yaptığımız düzenleme birçok ülkeye örnek olacak. Dolayısıyla bunu merak ettikleri için bizimle görüşmek istediler. Biz de bu yasanın içeriğini, özellikle 29'uncu maddeyi Amerikalılara anlattık. Sonunda şunu söylediler, konuşmalar kayıt altında, evraklara bakabilirsiniz: 'Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor' dediler, toplantıyı öyle bitirdik. Daha sonra Venedik Komisyonuyla toplantı yaptık. O bugün burada zikredilen o raporların içeriğinde benim de görüşlerim var.



CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da "Sayın Başkan, şunu bir muhalefete anlatsaydınız ortak geçerdi, Amerikalılara anlatıyorsunuz ya" eleştirisinde bulundu.

Özdemir konuşmasında, muhalefetin yasa karşısındaki eleştirileri için ise "İçi boş söylem" dedi.

"MEĞERSE AMERİKA’DAKİ YASANIN AYNISIYMIŞ, HİÇ ŞAŞIRTMADINIZ"

Söz alan CHP Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Ben de bu yasayı nereden aldı Mahir Bey diyordum meğer Amerikalılardan almış. Kutlarım sizi bravo. Arayıp soruyordum bunu nereden alabilirler? Meğer Amerikalı gelmiş demiş ki, 'Bizdekinin aynısını almışsınız.' Meğerse yasa Amerika’daki yasanın aynısıymış. Kutlarım sizi… Çalışmışlar, birlikte hazırlamışlar. Mutlulukla karşıladım, hiç şaşırtmadınız teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"İÇİ BOŞ OLAN ŞEY BURADAKİ SANSÜRE YOK DEMEKTİR"

"İçi boş olan şey buradaki sansüre yok demektir. Bal gibi sansürdür" diyen Özkan, "Neden sansürdür? 3 yıllık yargılamayı, 2 yıla indirmeyiz diye direniyor. Niye direniyor? Neden direndiniz? Sansür değilse neden direndiniz? Tutuklu yargılama arzunuzdan direndiniz. Bir gazeteciye sansür yapmayacaksanız, düşüncesini açıklayan vatandaşa sansür yapmayacaksanız niye direndiniz? 365 gün mü sizin için özgürlüğün delili oldu? Ne var bunda? 2 yıla indirirsiniz ‘gazeteciler bunun dışındadır’ diye yazarsınız biter. Yazamadınız çünkü siz nereden öğüt alacağınızı biliyorsunuz, almışsınız öğüdünüzü getirmişsiniz yasayı" şeklinde konuştu.

"AVRUPA BİRLİĞİ’NİN HİÇBİR NORMUYLA UYUŞMAMAKTADIR"

Teklifin Avrupa Birliği normlarıyla uyuşmadığını söyleyen Tuncay Özkan, "Örtüşse Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin bütün kurumları; size, ‘Bunu niye getiriyorsunuz, buna ne ihtiyaç var?’ der mi? Çok üzgünüm sizin için bir Amerikan yasasının kopyasının altına imza atmak zorunda kalmışsınız. Tam bağımsız Türkiye. Biz kendi özgür koşullarımızın yasasını getireceğiz. Kışın sonu bahardır arkadaşlar. Umutlar tazedir, umutlar canlıdır; kışın sonu bahardır" dedi.

ANKA