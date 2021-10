AK Parti'den ''yeni anayasa'' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İnsanlık düşmanı olan teröre geçit vermeyeceğiz.

Sık sık hiçbir veriye dayanmadan, son zamanlarda AK Parti döneminde fabrikalar kurulmadı siyaseti devreye sokulmuş durumda. Pandemi süresinde de çalışmalarımız sürüyor. Fabrika açılışlarımız sürüyor. Türkiye'de OSB'si olmayan şehir kalmamıştır.

"SANAYİ BÖLGELERİNİN SAYISI 325 OLDU"

Pandemiye rağmen OSB'lerdeki elektrik kullanımının artışı, buradaki çalışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin her yanındaki yatırımları parti olarak takip ediyoruz. Türkiye'nin dev bir yatırım üssü haline geldiği dünyanın her yanında gözlenen bir durumdur. Organize sanayi bölgelerinin sayısı 325 oldu.

YEŞİL KALKINMA VİZYONU

Çevre konularında yaklaşımlarımızı paylaşıyoruz. İnsanlığın geldiği noktada, herhangi bir denge gözetilmediğinde, gezegeni yok edecek, dünyamızı yok edecek bir tehlike yaratıyor. Cumhurbaşkanımız BM'de yaptığı açıklamalarla Yeşil Kalkınma Programını ortaya koydu. Ağaçlandırma çalışmalarımız, sıfır atık projemiz gibi birçok çalışma bizzat sayın Cumhurbaşkanımız tarafından izleniyor.

Yeşil kankınma devrimi diye ifade edilen süreci çok güçlü bir şekilde takip ediyoruz. Bu konuda partiler üstü bir sahiplenme gerekiyor. Ulaştırmada deniz ve demir yolunun payının artırılması önemlidir. Sıfır enerjili bina yaygınlaştırılması, geri dönüşümün güçlendirilmesi, ormanların korunması teşvik ve takip edilecektir. İklim değişikliği insan hayatını tehdit eden bir olgu olduğu gibi gezegenimizi de tehdit ediyor. Meteorolojik hadiselere karşı erken uyarı sistemleri kurulması tedbirlerin başında geliyor.

"SURİYE'DE KALICI BARIŞ OLMALI"

Suriye'deki hadiseleri yakından takip ediyoruz. İdlib'de kalıcı kılınmasını arzu ettiğimiz barışa son derece önem veriyoruz. İdlib'de çıkacak bir gerginlik yeni göç dalgaları ve insani trajedi ortaya çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Sayın Putin ile yaptığı görüşme önemlidir. Fırat'ın doğusundaki terör hareketleri de gündem maddeleri içindedir. İstikararın korunması her zaman gündemimizde. İdlib'de ateşkes ihlallerini de yakından takip ediyoruz.

FRANSA'DA BAYRAK PROVOKASYONU

Dünyanın çeşitli yerlerindeki islamofobi ve nefret suçları partimizin gündemindedir. Son olarak Galatasaray, Marsilya maçında, Fransa'da bir milletvekili bir iddiada bulundu. Oysaki görüntüler ortadadır. Marsilya tribündeki bir grubun nefret suçu işleyen pankatlar açtığı ve sloganlar attığı çok net görülmüştür. Bunun karşılığında vatandaşlarımız bu tutuma dozunda cevap vermişlerdir ve olgun bir tutum sergilemişlerdir.. Burada nefret suçu işleyen başka bir grupken Galatasaray taraftarları suçlanmıştır. Fransa İçişleri Bakanı ayrılıkçı ile mücadele ettiğini söylüyor, fakat kendi bu ifadeleri kullanıyor. Kaç cami kapattığını başarı gibi anlatıyor.

FRANSA - CEZAYİR GERGİNLİĞİ

Macron tarafından Osmanlı ve ülkemize yönelik açıklamaları değerlendirmek gerekiyor. Macron Cezayir açıklaması yaparken Osmanlı'ya atıf yaparak, Türkiye'yi suçluyor. Bir ülke ile ilgili bir açıklama yapacaksanız, Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızı neden karıştırıyorsunuz? Yapılan açıklama sayıdan uzak ve yanlış bir açıklama. Fransa kendi sömürgeci mirası ile yüzleşmeli.

AKDENİZ'DE RUM GEMİSİNE MÜDAHALE

Ege'yi kendi gölü zanneden bir siyasetin varacağı hiçbir yer yoktur. Mavi vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Mavi vatan ana vatanın ayırlmaz bir parçasıdır. Mavi vatandaki hakkımızı koruman için her türlü bedeli öderiz, her şeyi yaparız. Burada tartışılması gereken Yunanistan'ın silahlız olması gereken adaları silahlandırmasıdır. Türkiye her zaman komşunuz olarak hep yanınızda oldu, dünyada ilk yardımınıza koşacak ülke Türkiye."

YENİ ANAYASA

Herkes yeni Anayasa ile ilgili olarak görüşlerini söyleme hakkına sahiptir. Ama AK Parti olarak herhangi bir şekilde, laiklik prensibinin Anayasa yer alması gerektiğini ifade etmiştim. Laiklik Anayasa'da vazgeçilmezdir. AK Parti burada laik devlet düzenini koruyacaktır."