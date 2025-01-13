AK Parti'den yeni ''süreç'' açıklaması: ''Bahçeli'ye çok hadsiz yorumlarda bulunuluyor''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Sayın Bahçeli'nin Türkiye'yi terörsüz bir ülke hedefine ulaştırmak için koyduğu güçlü bir inisiyatif var.'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelede hassasiyetinin devam ettiğini, terör mekanizmasına başvuranların siyasi yolun kapalı olduğu argümanını kullandığını belirten Çelik, "Sayın Bahçeli'nin Türkiye'yi terörsüz bir ülke hedefine ulaştırmak için koyduğu güçlü bir inisiyatif var. Sayın Cumhurbaşkanımız hem başbakanlığı döneminde hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde çeşitli çalışmalara öncülük etti." dedi.

Terörün sadece teröristlerden ibaret olmadığını, bir takım kötü projelerin manivelası olduğunu belirten Çelik, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Çelik, "Suriye'de iç savaş çıkar ya da DAEŞ ile mücadele üzerinden Suriye'de terör devletçiği kurma projesi vardı. Bu projeler Suriye halkı tarafından yırtıldı." ifadesini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU

Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye çerçevesindeki ziyaretleri ve tartışmaları değerlendirdi.

Doğru kavramların kullanılması gerektiğini belirten Ömer Çelik, "Sayın Bahçeli'nin Türkiye'yi terörsüz bir ülke hedefine ulaştırmak için koyduğu güçlü bir inisiyatif var. Sayın Cumhurbaşkanımız hem başbakanlığı döneminde hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde çeşitli çalışmlara öncülük etti. Saatlerini harcadı." diye konuştu.

"Kürt kardeşlerimiz her zaman doğru yerde durdular. Yanlış duran terör örgütünün tutumuydu." diye konuşan Çelik, "Biz bunu Kandil'de gördük, Suriye'de görüyoruz. Bu hassasiyetimizi en nitelikli şekilde korumaya devam ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Şimdiye kadar Gazze'de soykırım, Batı Şeria'ya yönelik saldırılar, Lübnan'a saldırı, yeni yerleşim yerlerinin açılması, bütün bunlar aslında emperyalizmden daha yakıcı siyonist projenin hayata geçirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Kürt kardeşlerimizin aleyhine terör örgütüne mesaj vermeye çalışıyorlar." dedi.

Ömer Çelik'in konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:

"Bunun her zaman karşısında olan terör örgütleri oldu. Gerek PKK gerekse Suriye'deki SDG hem bölge Kürtlerinin medeni, müreffeh, kendi ülkelerinde eşit olarak yaşama iradesinin karşısında duruyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Devlet Bahçeli'ye dönük olarak son derece hadsiz yorumlarda bulunuluyor. Taviz söz konusu değildir. Burada iç cepheyi güçlendirme ve terörsüz Türkiye hedefinin dışında temelsiz birtakım iddialar hiçbir şekilde bu süreçle ilgili değildir. Terörü bitirmek için teröristlerle bir müzakere yoktur.

Şimdi mesele YPG ve PYD'ye geliyor. Esad rejiminin çökmesinden sonra Esad rejiminin türevi olarak kalmış tek yapı PYD, YPG yapısıdır. Bu çökmüş bir rejimin türevidir. Bulunduğu bölgelerde Kürtleri temsil etme kabiliyeti yoktur. Doğru olan oradaki örgütün kendisini feshetmesidir. Bölgede herhangi etnik, mezhep unsuruna karşı dışlayıcı, onları haklarından mahrum etmeye çalışan yaklaşım olursa bunun karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nde duracağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Bölgedeki Kürt kardeşlerimize dönük, hiçbir dışlayıcı yaklaşıma müsamaha ile yaklaşmayacağımızı bir kez daha belirtiyorum.

Batılı ülkelerin de buraya gitmesi, Suriye'ye yardımcı olacaklarını söylemeleri son derece kıymetlidir. Orada verilen mesajlarda problem var. Her giden 'Burada İran ve Rusya etkisi olmasın ama Suriye şöyle şöyle olsun' diyerek kendilerinin patronaj yaratmaya çalıştıklarını görüyoruz. Biz çoğunluk ya da azınlık hepsi Suriye'nin geleceğinde rol oynasın diyoruz.

Amerikan yönetimi Suriye'ye yönelik yaptırımlarına belli muafiyetler yayınladı. Bunun son derece kıymetli olduğunu ifade ediyoruz."

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Sayın Özel Da Vinci şifreleriyle konuşuyor. Buna gerek yok, açık konuşsun. Böyle şifreli konuşmaya gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Kendisiyle görüşmek isteyen çok sayıda belediye başkanı oluyor. Çok sayıda siyasiler oluyor. Devletin başı olarak mesaisinin elverdiği ölçüde kapısı herkese açık. İl ziyaretleri sırasında bir sürü belediye başkanı görüşmek arzu ediyorlar. Ortada illegal durum yok. Komplo teorisine bağlanacak herhangi bir şey yok. Çıkar 'şöyle şöyle olmuş' diye söyler. Decodere ihtiyaç olan konuşmalara gerek yok."