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  4. 21 Ekim 2020 14:30

AK Partili bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı

AK Parti'de Hamza Dağ ve Hüseyin Yayman'ın ardından milletvekili Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

AK Partili bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı
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AK Parti milletvekilleri Hamza Dağ ve Hüseyin Yayman dün ayrı ayrı yaptıkları açıklamada Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve tedavi süreçlerinin evde devam ettiğini duyurmuştu.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil de bugün yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığınu duyurdu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karahocagil, eşiyle birlikte vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Karahocagil şunları kaydetti:

"Hanımımla birlikte halsizlik, vücut kırgınlığı sebebiyle dün akşam TBMM'de yaptırdığımız Covid-19 testlerimiz pozitif çıkmıştır. Doktorlarımızında tavsiyeleriyle tedavi sürecimizi evde geçiyiriyoruz. Dualarınızı bekliyoruz."


 
 

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