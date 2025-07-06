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AK Partili Şamil Tayyar'dan 2 ilde yeni operasyon sinyali

AK Partili Şamil Tayyar'dan 2 ilde yeni operasyon sinyali
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Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, CHP'li 3 belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından yeni bir operasyon yapılabileceğini iddia etti. ''2 il risk altında'' diyen Tayyar, daha sonra paylaşımını sildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün sabah şafak operasyonlarıyla dün gözaltına alınmıştı. Muhittin Böcek hakkında akşam saatlerinde tutuklanma kararı verilmişti.

3 ilde gözaltı ve tutuklamalara protesto etmek için sokağa çıktı. Sosyal medyada ise CHP'li belediyelere dönük operasyonlara tepki yağdı.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, dün sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tayyar, paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda" ifadelerini kullandığı paylaşımında 2 ile daha operasyon yapılacağını söyledi. 

'KOMŞUYU DA ETKİLEYEBİLİR'

Tayyar, paylaşımında "Yeni sürprizler olabilir. Aktay fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" ifadelerini kullandı. 

PAYLAŞIMINI SİLDİ

AK Partili Tayyar paylaşımına gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından paylaşımını sildi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, CHP'li 3 belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından yeni bir operasyon yapılabileceğini iddia etti. ''2 il risk altında'' diyen Tayyar, daha sonra paylaşımını sildi.

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Etiketler CHP şamil tayyar yeni operasyon
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