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AK Partili Soylu ile DEM'li Sakık Meclis'te birbirine girdi

AK Partili Soylu ile DEM'li Sakık Meclis'te birbirine girdi
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TBMM Genel Kurulu'nda "Savaşın faturasını yoksul halk çocukları yaşıyor" diyen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu arasında gerginlik çıktı:

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Genel Kurulu’nda iki günde 12 askerin şehit edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. ‘Savaş, savaşmayana güzeldir’ sözünü hatırlatan Sakık, “Ey parlamento, bana gösterin. Geçmişten bugüne kadar, 40 yıllık süre içerisinde bir tek milletvekilinin çocukları ve yakınları ölmüş mü? Asla. Ölmüyor. Ama savaşın faturasını yoksul Anadolu çocukları yaşıyor” dedi.

Sakık’ın, “Ben sizleri yürekten göreve davet ediyorum. Bu topraklarda barışın inşa olmasını istiyorum” dediği sırada AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile aralarında kısa süreli tartışma yaşandı.

Soylu, Sakık’a; “Ne göreve davet ediyorsun? Savaş devletlerarasında olur. Hadi oradan. Kimseyi göreve davet etme, sen PKK’ya laf söyle. Senin kim olduğunu biliyorum” dedi.

Sakık da Soylu’ya; “Bağırma haddini bil. Terbiyesiz adam. Sabahtan beri insanlar konuşuyor, sen orada hamaset yapıyorsun… Başka hiçbir şey bildiğin yok. Bu sokakları, şu masayı tetiklemekten başka hiçbir şey bilmiyorsun” cevabını verdi.

Etiketler süleyman soylu ak parti dem dem parti sırrı sakık savaş pkk terör
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